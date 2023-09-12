ГИБДД выявила нарушения при ремонте Киевского шоссе и Лефортовского тоннеля
Столичная Госавтоинспекция выявила нарушения в ходе строительных и ремонтных работ на участках Киевского шоссе и Лефортовского тоннеля. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 12 сентября.
Отмечается, что правоохранители проверили ряд компаний, занимающихся ремонтными работами. В результате был выявлен факт отсутствия должного контроля за безопасностью участников дорожного движения во время проведения работ.
— В отношении юридических лиц составлены административные материалы по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог» и направлены на рассмотрение в судебные участки города Москвы. По результатам рассмотрения мировыми судьями назначены административные наказания в виде штрафов, — резюмировали в Госавтоинспекции.