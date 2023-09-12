АвтоВАЗ увеличит экспорт автомобилей

Объемы экспорта в страны СНГ автомобилей Lada в следующем году планируется увеличить. Об этом сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак.

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В первую очередь больше отправлять на экспорт российский автоконцерн будет на традиционные для себя рынки – Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ.