$94.70-1.80101.56-1.97

Китайская компания Changan начала продажи лифтбеков Qiyuan A07

В Китае начались предварительные продажи новых лифтбеков Changan Qiyuan A07. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 158 000 юаней (2 млн рублей).

В Китае стартовал прием заказов на лифтбеки Changan Qiyuan A07
© Changan

Модель представляет собой электромобиль, построенный на платформе EPA 1. Changan Qiyuan A07 выполнен в полном соответствии с современными представлениями об автомобильном дизайне. У машины узкие фары и фонари, отсутствует верхняя решетка радиатора, а также выдвижные дверные ручки.

Длина лифтбека — 4905 мм. Changan Qiyuan A07 будет предлагаться в Китае с единственным электромотором на задней оси. Мощность двигателя составляет 258 л.с. Запас хода автомобиля составляет 710 км.

Также будет предлагаться другая версия — последовательный гибрид. Он имеет тяговый электромотор мощностью 218 л.с. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 1,5 л, который работает как генератор для подзарядки аккумулятора.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости