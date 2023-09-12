В Китае стартовал прием заказов на лифтбеки Changan Qiyuan A07

В Китае начались предварительные продажи новых лифтбеков Changan Qiyuan A07. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 158 000 юаней (2 млн рублей).

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Модель представляет собой электромобиль, построенный на платформе EPA 1. Changan Qiyuan A07 выполнен в полном соответствии с современными представлениями об автомобильном дизайне. У машины узкие фары и фонари, отсутствует верхняя решетка радиатора, а также выдвижные дверные ручки.

Длина лифтбека — 4905 мм. Changan Qiyuan A07 будет предлагаться в Китае с единственным электромотором на задней оси. Мощность двигателя составляет 258 л.с. Запас хода автомобиля составляет 710 км.