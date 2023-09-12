В Китае стартовал прием заказов на лифтбеки Changan Qiyuan A07

Китайская компания Changan начала продажи лифтбеков Qiyuan A07
В Китае начались предварительные продажи новых лифтбеков Changan Qiyuan A07. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены начинаются от 158 000 юаней (2 млн рублей).
Модель представляет собой электромобиль, построенный на платформе EPA 1. Changan Qiyuan A07 выполнен в полном соответствии с современными представлениями об автомобильном дизайне. У машины узкие фары и фонари, отсутствует верхняя решетка радиатора, а также выдвижные дверные ручки.
Длина лифтбека — 4905 мм. Changan Qiyuan A07 будет предлагаться в Китае с единственным электромотором на задней оси. Мощность двигателя составляет 258 л.с. Запас хода автомобиля составляет 710 км.
Также будет предлагаться другая версия — последовательный гибрид. Он имеет тяговый электромотор мощностью 218 л.с. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 1,5 л, который работает как генератор для подзарядки аккумулятора.