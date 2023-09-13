Тюнеры пытаются приделать «свиной нос» к BMW 5 серии

Переднюю часть новых BMW M3 и M4 часто называют «свиным носом». Это самый противоречивый элемент дизайна, который мало кого оставляет равнодушным. Кто-то приходит от него в ярость, другие же готовы попробовать использовать его на более старых моделях, например, на BMW 5 серии поколения E39.

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Надо сказать, что BMW довольно часто шокировала фанатов бренда. Например, когда представила бюджетный E36, или круглые фары, объединённые в едином прозрачном блоке. Так же случилось и со «свиным носом» BMW M3, M4, i4 и обычной 4-серии.

Удивительно, что есть тюнинг-ателье, которые готовы добавить «свиной нос» на другие модели BMW. Одной из таких компаний является Unic Design. Ребята только что опубликовали то, над чем они работают в данный момент.