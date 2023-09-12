Exeed готовит к дебюту гибридную версию кроссовера RX

Уже в скором времени в России появится еще одна новинка, выпущенная компанией Exeed, которая будет носить название Exeed RX. Старт продаж гибридного кроссовера в Китае запланирован на конец текущего года. В России он появится в 2024 году.

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Впервые о выпуске гибридной версии Exeed RX заговорили еще весной текущего года, во время проведения автосалона в Шанхае. Все что было известно о гибридной версии, это то, что она будет сроиться на платформе C-DM.

В настоящее время в Китае, на одной из парковок, во время прохождения тестовых испытаний был замечен кроссовер Exeed RX. Если сравнивать бензиновую и гибридную версии Exeed RX, то глобальных внешних отличий они не имеют. Но все же отличия есть: это люк на крыле автомобиля, предназначенный для зарядки АКБ. Напомним, что Exeed RX оснащаемый бензиновым мотором, уже можно купить в нашей стране.

Гибридная версия Exeed RX будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с., который будет сочетаться с электромотором, мощность которого заявлена в 102 л.с. На одном заряде батареи Exeed RX способен проехать до 160 километров пути. Разгон до первой сотни не превысит восьми секунд.

АКБ, согласно заявления производителя, способна заряжаться с 30 до 80% всего за 30 минут.

Официально гибридный Exeed RX будет представлен на российском рынке в первом квартале 2024 года, после чего он будет доступен для заказа. Стоимость гибрида Exeed RX в настоящее время не разглашается. Версия с ДВС у автодилеров доступна в России по стоимости от 5 450 000 рублей. За данную стоимость автовладелец получит автомобиль оснащенный бензиновым мотором мощностью 249 л.с., а также современными системами помощниками управления автомобилем.