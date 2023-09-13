В России серьезно подешевел новый Nissan Qashqai

В России снизились цены на новый Nissan Qashqai. Кроссовер третьего поколения дебютировал в 2021 году и до России добраться не успел. Поставки по схеме параллельного импорта начались только весной нынешнего года, причем первый привезенный Qashqai оказался гибридом с богатым оснащением. Оценили его в серьезную сумму — 5,3 миллиона рублей. На сегодняшний день кроссовер готовы привезти сразу несколько дилеров, и его цена заметно ниже весенней.

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Продавцы предлагают привезти разные Nissan Qashqai под заказ из Китая. Машины почти не имеют пробега и выпущены в 2023 году. В движение их вместо 190-сильной гибридной установки e-Power приводит 1,3-литровый турбомотор в варианте на 158 лошадиных сил, пару которому составляет вариатор. Привод передний либо полный.

Auto.ru

Auto.ru

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Auto.ru

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Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

За самый дешевый переднеприводный Qashqai в белом цвете продавец из Владивостока просит 3 595 000 рублей, а самый дорогой вариант с полным приводом оцениваются в 4 065 000 рублей.

В списке оснащения в зависимости от версии числятся диодная оптика, рейлинги и панорамный люк на крыше, пять подушек безопасности, цифровая приборная панель и встроенный видеорегистратор. В числе электронных помощников — адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон, запуск мотора с кнопки и различные датчики, замеряющие давление в шинах и реагирующие на смену освещения и дождь.