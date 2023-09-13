Юрист рассказала о рисках при покупке конфискованного авто

Россияне могут купить конфискованные автомобили, однако такие покупки имеют как плюсы, так и минусы, рассказала в беседе с РИАМО член Ассоциации юристов России Анна Салютина. По ее словам, если главным достоинством покупки такой машины является возможность сэкономить до половины от ее рыночной стоимости, то к недостаткам приобретения относятся такие риски, как участие автомобиля в угоне или его связь с уголовным делом.

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Как отметила юрист, также рисками при приобретении автоконфиската являются отсутствие таможенного оформления или регистрации автомобиля, наличие неоплаченных штрафов у предыдущего владельца, претензии на автомобиль от третьих лиц — например, родственников должника, и вероятность обмана со стороны продавца или предыдущего владельца.

По словам эксперта, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке конфискованного автомобиля, необходимо убедиться, что машина не обременена залогом. При этом сделать это необходимо вне зависимости от того, новый ли автомобиль или уже побывал в эксплуатации, и независимо от продавца, даже если это официальный дилер.

"Лучшим способом убедиться в этом может быть запрос в нотариальную контору о предоставлении выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества перед финальной покупкой. Этот документ подтвердит отсутствие залога на автомобиль, которым вы заинтересованы", — посоветовала юрист.

Издание напоминает, что конфискованные машины попадают в продажу для погашения задолженности по кредиту, налогам, алиментам, при нарушении таможенного законодательства, после изъятия авто у преступников и в ряде других случаев. Реализацией таких машин занимается Росимущество и его территориальные органы.