На литовской таможне сообщили о запрете въезда автомобилей с российскими номерами

Отмечается, что запрет не затронет автомобили, которые двигаются транзитом через Литву в Калининградскую область, либо из неё.

«Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока нет», – рассказала Фролова-Милашене.

Она также добавила, что литовские погранпункты справляются с контролем автомобильного потока, поэтому очередей на границах пока замечено не было. Кроме того, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис разъяснил, что Вильнюс провёл консультацию по этому вопросу с Еврокомиссией, так как Литва имеет уникальное положение из-за Калининградского транзита. Он также напомнил, что, согласно литовским законам, транзитные автомобили обязаны покинуть территорию страны в течение 20 часов.