Самый дорогой УАЗ в России продают почти за 7 млн рублей

Редакция портала 110km.ru проанализировала объявления в популярных классифайдах и нашла там самые дорогие автомобили УАЗ. В сентябре этого года в свободной продаже есть пять самых дорогих автомобилей УАЗ.

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Так, пятое место в списке самых дорогих автомобилей УАЗ занял шестиколесный УАЗ «Профи» из Краснодарского края (см. заглавное фото). У автомобиля независимая подвеска, редукторы Toyota, а дорожный просвет увеличен до 520 мм и подключаемы полный привод 6x6, тракторная резина и две лебедки. За машину просят 3 млн рублей.

Южный автомобиль

Четвертое место в списке самых дорогих УАЗов России занял люксовый УАЗ Hunter за 3 260 000 рублей. Машина также находится в Краснодарском крае. Внедорожник сделан в стиле легендарного немецкого «Гелендвагена». Салон полностью переделан, а кресла обтянуты кожей.

Южный автомобиль

Третье место в рейтинге самых дорогих автомобилей УАЗ сентября досталось микроавтобусу УАЗ «Буханка», который снялся в комедии «Сердце и как им пользоваться». Машина 2017 года выпуска пережила глубокий тюнинг. Кузов, крышу, двери и моторный отсек основательно шумоизолировали. Хромированные элементы на кузове – ручная работа, а дверные ручки вообще советский антиквариат 1973 года. «Буханка» получила бело-красную цветовую схему кузова в стилистике СССР. Автомобиль стоит 3 585 000 рублей.

Южный автомобиль

Второе место в рейтинге самых дорогих УАЗов сентября занял камуфляжный УАЗ «Патриот» за 4 400 000 рублей. Машина находится в городе Нефтекамск Республики Башкортостан. У внедорожника усиленная подвеска и лифтованная подвеска, массивные расширители колесных арок, шноркель, лебедка, 35-е колеса и дополнительный свет на крыше.

Южный автомобиль