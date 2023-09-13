AITO M9: большой кроссовер от Huawei готовится к выходу на рынок

Автомобильная марка AITO, принадлежащая китайскому IT-гиганту Huawei, скоро представит флагманский кроссовер М9, накануне он появился в электронной базе китайского Минпрома, стали известны некоторые технические характеристики.

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Компания Huawei, прославившаяся своими смартфонами и стойкостью под американскими санкциями, хочет стать крупным игроком китайского авторынка и ведёт на него наступление сразу с нескольких направлений, сотрудничая с другими стартапами и с уже состоявшимися автопроизводителями. Марка AITO (расшифровывается как Adding Intelligence to Auto, что в переводе на русский означает «привнося интеллект в машину») была запущена в 2021 году в рамках совместного предприятия с Seres, но минувшим летом AITO полностью перешла под контроль Huawei.

Технические узы с Seres сохраняются, однако теперь Seres — не эксклюзивный партнёр AITO. Первые две модели AITO — среднеразмерные кроссоверы М5 и М7 — построены на платформе Seres, а вот совсем свежий флагманский кроссовер М9, официальная премьера которого ещё не состоялась, возможно, уже разработан самостоятельно либо с другим партнёром — точной информации на сей счёт пока нет. Очевидно лишь, что по части дизайна AITO M9 спереди очень похож на дебютную модель запущенного в прошлом месяце бренда Luxeed (совместное детище Chery и Huawei).

Габаритная длина AITO M9 — 5230 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3110 мм. Для новинки заявлены две силовые установки на выбор — plug-in гибридная и полностью электрическая. Гибридная состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 152 л.с. и двух электромоторов: тот, что установлен на передней оси, выдаёт 165 кВт (224 л.с.), задний — 200 кВт (272 л.с.).

Чисто электрическая версия — двухмоторная полноприводная, мощность переднего мотора — 160 кВт (217 л.с.), заднего — 230 кВт (313 л.с.).

Батареи для AITO M9 будет поставлять CATL, их ёмкость пока не объявлена. Фотографий салона пока нет, ясно лишь, что он будет трёхрядным.