Латвия запретила автомобилям РФ въезд в страну

Власти Латвии запретили въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через границу с Белоруссией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии 12 сентября с 18:00 лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты», — сообщили в Службе госдоходов Латвии.

При отказе выполнять указания и вернуться в Россию или Белоруссию у водителей могут конфисковать машины. Исключение представляет возвращение из Евросоюза в РФ на легковых автомобилях с российскими номерами, если они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.