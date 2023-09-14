Россиян предупредили о неизбежном подорожании такси

Такси в России подорожает из-за новой страховки, говорят эксперты. С 1 сентября следующего года таксистам придется оформлять полис ОСГОП — обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Он предусматривает выплату до 2,05 миллиона рублей в случае гибели пассажира. Это обернется дополнительным издержками для перевозчиков, что неизбежно скажется на стоимости поездок. Правда, подсчитать, насколько они подорожают, эксперты пока затрудняются.

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Введение ОСГОП для такси обеспечит страховщиками порядка 700 тысяч новых клиентов, сказал глава Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев. Ежегодный объем премий по ним составит порядка двух миллиардов рублей.

С 1 сентября 2024 года ее придется оформлять владельцам машин — как таксопаркам, так и индивидуальным предпринимателям и самозанятым, занимающимся перевозкам.

ОСАГО для такси сейчас стоит более 100 тысяч рублей. Полис ОСГОП будет дешевле, но методика расчета и тарифы пока неизвестны, а потому сложно сказать, насколько дороже станут поездки. Если бы его ввели в прошлом году, то страховые компании заработали ли примерно 1,75 миллиарда рублей, выплатив порядка 256 миллионов рублей родственникам 128 погибших в такси пассажиров.