Россиян предупредили о неизбежном подорожании такси

Такси в России подорожает из-за новой страховки, говорят эксперты. С 1 сентября следующего года таксистам придется оформлять полис ОСГОП — обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Он предусматривает выплату до 2,05 миллиона рублей в случае гибели пассажира. Это обернется дополнительным издержками для перевозчиков, что неизбежно скажется на стоимости поездок. Правда, подсчитать, насколько они подорожают, эксперты пока затрудняются.
Введение ОСГОП для такси обеспечит страховщиками порядка 700 тысяч новых клиентов, сказал глава Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев. Ежегодный объем премий по ним составит порядка двух миллиардов рублей.
С 1 сентября 2024 года ее придется оформлять владельцам машин — как таксопаркам, так и индивидуальным предпринимателям и самозанятым, занимающимся перевозкам.
ОСАГО для такси сейчас стоит более 100 тысяч рублей. Полис ОСГОП будет дешевле, но методика расчета и тарифы пока неизвестны, а потому сложно сказать, насколько дороже станут поездки. Если бы его ввели в прошлом году, то страховые компании заработали ли примерно 1,75 миллиарда рублей, выплатив порядка 256 миллионов рублей родственникам 128 погибших в такси пассажиров.
В сентябре нынешнего года вступил в силу закон «О такси», ужесточающий правила в сфере пассажирских перевозок. Он запрещает пускать за руль лиц с неснятой либо непогашенной судимостью за преступления по ст. 328.1 Трудового кодекса, а также водителей с тремя и более неоплаченными штрафами за административные правонарушения — в том числе, за нарушения ПДД.