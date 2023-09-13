Рассекречен новый гибридный кроссовер Jetour

Очередной SUV китайского бренда по габаритам сравним с большим паркетником X90 Plus, который уже представлен на российском рынке.

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На фото: Jetour Shanhai L9

Сейчас компания продолжает разрабатывать новые модели, одной из них совсем скоро станет Jetour Shanhai L9. Снимки очередного кроссовера бренда были опубликованы в базе данных китайского Минпрома. Судя по ним, эта модель получила ходовые огни узкой формы, оформленные в виде полосы, которая проходит под кромкой капота. Ниже располагается большая решётка радиатора с рисунком в виде сетки с треугольными элементами. По бокам можно увидеть основные блоки фар, а в нижнюю часть переднего бампера интегрирован сравнительно небольшой воздухозаборник.

Автомобиль получил обвес по периметру кузова, созданный из некрашеного пластика, профиль украсили накладками на колёсные арки. Спереди, на корме и на окантовке бокового остекления присутствуют декоративные элементы «под хром». Стоит отметить, что оформление кормы практически ничем не отличается от Jetour X90 Plus, в списке отличий разве что шильдик с названием модели – Shanhai L9.

На фото: актуальный кроссовер Jetour X90 Plus

Судя по данным Минпрома КНР, базовая версия нового кроссовера получила 19-дюймовые колёсные диски, а вариант побогаче оснастили 20-дюймовыми. Вероятно, у модели будут версии как с двух- , так и с трёхрядным салоном, причём предусмотрены модификации и с трёхместным диваном в середине, и с парой капитанских кресел. То есть салон автомобиля рассчитан на пятерых, шестерых или семерых седоков.

Очевидно, в основу новинки лёг кросссовер X90 Plus: у них одинаковая колёсная база (2850 мм), а также ширина (1925 мм). При этом Jetour Shanhai L9 оказался на скромные 4 мм длиннее (4862 мм) и на столько же выше (1784 мм). Местные СМИ считают, что компания будет позиционировать новую модель как среднеразмерный паркетник.

На фото: салон Jetour X90 Plus

Кроме того, китайцы отметили, что производитель будет выпускать в рамках линейки Shanhai автомобили марки с гибридной «начинкой». Согласно информации, размещённой в базе китайского минпрома, в основе Jetour Shanhai L9 лежит бензо-электрическая установка, базирующаяся на 1,5-литровом турбомоторе мощностью 156 л.с., работающим в тандеме со 143-сильным электродвигателем. Информация о совокупной отдаче системы, а также ёмкости литий-ионной батареи станет известна позже. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч.