На продажу выставлен редкий BMW M4 с наворотами

Интерьер BMW M4 Competition Kith Edition действительно выделяется на фоне стандартной модели. Компания BMW нашла время для сотрудничества с нью-йоркским модным брендом Kith для создания ограниченной версии M4 Competition. Один из этих автомобилей сейчас направляется на распродажу Mecum Auctions в Далласе, которая пройдет с 20 по 23 сентября.

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Всего по всему миру было выпущено 150 экземпляров M4 Competition Kith Edition. Если посмотреть на его кузов, то будет трудно понять, что это не просто обычный M4. Единственным преимуществом является большая графика Kith на крыше из углеродного волокна и значок сзади. В остальном экстерьере автомобиля преобладает краска BMW Frozen Dark Silver Metallic и множество деталей из углеродного волокна, включая окантовку переднего воздухозаборника, боковые зеркала, задний спойлер и задний диффузор. Также имеется значок в честь 50-летия BMW M.

Интерьер M4 Competition Kith Edition действительно выделяется. Во-первых, двухдверный спортивный автомобиль стандартно поставляется с самыми агрессивными ковшеобразными сиденьями BMW M с карбоновой спинкой, которые теперь обтянуты черной, красной и голубой кожей. Задние сиденья отделаны одинаковой кожей, а на всех подголовниках имеется тисненая надпись Kith.

В листинге Mecum не раскрываются подробности об этом конкретном выпуске Kith Edition, но добавляется, что сиденья с подогревом, а также рулевое колесо с подогревом. На автомобиле проехали всего 32 км.

Никаких механических модификаций в M4 Competition Kith Edition не вносилось. Таким образом, он по-прежнему оснащен 3,0-литровым6-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 503 л.с. и 650 Нм. Аналогичная модель с пробегом продана на аукционе в начале 2022 года за 115 555 долларов.