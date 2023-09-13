Стала известна примерная цена мотоцикла Aurus Merlon

Ко дню инаугурации президента России в 2024 году Aurus подготовит всего восемь мотоциклов Merlon, а к концу будущего года доведет их число до 40. В числе конкурентов для Merlon в Aurus видят американский Curtiss. В компании называли ориентировочную стоимость машины — 10-12 млн рублей, если бы мотоцикл продавался уже сейчас. Подробнее о том, что представляет собой первый российский люксовый электромотоцикл — в материале «Газеты.Ru».

© Павел Лисицын/РИА Новости

Электрический мотоцикл Aurus Merlon заступит на службу в Гараж особого назначения (ГОН) для почетного эскорта в 2024 году. Первые восемь мотоциклов россияне должны увидеть на церемонии инаугурации президента после выборов 2024 года, сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» официальный представитель Aurus в кулуарах выставки MIMS Automobility Moscow.

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«Штучно Merlon мы уже производим, в мае первые восемь экземпляров уже должны поехать в сопровождении на инаугурации президента РФ. И за 2024 год на службу будет передано примерно 40 мотоциклов: одна половина с [боковым] прицепом, другая половина — без него», — рассказал представитель Aurus.

По словам собеседника, конкретных финализированных коммерческих планов по развитию проекта Aurus Merlon пока нет. Зато уже есть готовая конструкция, которая останется у команды после того, как мотоцикл заступит на службу в почетное сопровождение.

«Силовая установка будет доступна для коммерческого варианта, но пока ни облика (коммерческой версии. — «Газета.Ru»), ничего другого нет. В теории вся конструкция запатентована, сертифицирована, пройдены все испытания. Будет изучен спрос, насколько он потребителю вообще интересен. Может, это будет баггер или стритфайтер, пока нет еще окончательной концепции, — отметил представитель компании. — В числе основных конкурентов мы видим мотоциклы компании Curtiss и в меньшей степени мотоциклы подобные Harley Davidson LiveWire (снят с производства. — «Газета.Ru»).

По цене Merlon позиционируется как Curtiss. Если американские аналоги сейчас стоят от $125 тыс. (14-15 млн рублей), то ориентировочная цена Merlon — 10-12 млн рублей».

Уровень локализации производства Aurus Merlon составляет 80%, говорил ранее на выставке «Иннопром» глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Каким он будет

Ранее компания Aurus давала более подробную информацию только о версии мотоцикла Merlon, построенного для нужд ГОНа. В рамках этого проекта планируется изготавливать мотоцикл в одиночном варианте и с коляской, в которой помещается дополнительная тяговая батарея. Для перевозки пассажира боковой прицеп не предназначен.

Масса одиночного байка составляет 350 кг, он способен разогнаться до максимальной скорости более 200 км/ч, а на одной зарядке преодолеть 200 км.

Пиковая мощность его электромотора составляет 190 л.с.

Проектировался на иностранных компонентах

Мотоцикл в рамках проекта «Кортеж» (или Единая модульная платформа, ЕМП) проектировался с 2017 года, а при его создании активно использовались иностранные компоненты, и в нынешних условиях вариантов для их замены немного, отмечает инженер мототехники, обозреватель журнала «Эксперт» Александр Астапов.

«Насколько он российский – это как считать, 80% в его случае можно набрать с трудом. Мотор там не российский, контроллер не российский, тормоза не российские. Но, тем не менее, разработка это отечественная, производство тоже», — рассуждает Астапов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ранее мотор и контроллер на этом мотоцикле были британского производства, тормоза фирмы Brembo, электроника марки Bosch.

«Возможно, они ушли к другим поставщикам, но все равно, альтернатив особых нет», — предполагает Астапов.

Вероятно, данный мотоцикл будет собираться на готовой компонентной базе, но принципиально локализовать в России детали рамы и другие механические части вполне возможно, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Сделать российский двигатель для такого мотоцикла, управляющую электронику и батарею сложно. Но вполне возможно элементы подвески, привода, шины и обвес», — перечисляет Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Частники не купят

По мнению Александра Астапова, электромотоцикл Aurus, ввиду большой массы и высокого центра тяжести, не подходит в качестве транспортного средства, на котором катаются для удовольствия, а в качестве повседневного мотоцикла для езды по городу обычно используют более компактные и легкие модели. С учетом высокой цены, продажи Merlon частным клиентам ограничатся единицами, которые пополнят музеи и коллекции, полагает он.

«Сделают по 20 единиц с коляской и без коляски для батальона почетного эскорта. Возможно, какое-то количество закажет МВД для сопровождения массовых мероприятий наподобие велопробегов», — прогнозирует Астапов.

Если сравнивать с зарубежными образцами электромотоциклов той же мощности, Aurus Merlon превышает их по массе примерно на 90 кг, уточняет он.

Электрическим не стал даже Harley-Davidson

Концепция тяжелого электрического мотоцикла пока не прижилась и среди известных мировых брендов, указывает главный редактор журнала «Мото» Иван Владимиров.

«Несколько лет назад Harley-Davidson выпустил электрический мотоцикл LiveWire. Я ездил на таком, и он весьма неплох. Однако даже под маркой Harley-Davidson такой продукт не стал популярным и коммерчески успешным. Сейчас они свернули производство и собираются использовать свои наработки под отдельной маркой», — говорит Владимиров «Газете.Ru».

Тяжелые мотоциклы обычно используются для поездок на дальние расстояния, но у Aurus Merlon для этого слишком маленький запас хода, а на российских трассах наблюдается дефицит электрозаправок, добавляет он.