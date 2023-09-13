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АвтоВАЗ: дилеры Lada стали вести более взвешенную ценовую политику

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак рассказал агентству РИА Новости, что официальные дилеры компании стали вести более взвешенную ценовую политику по Lada, новых случаев завышения цен не зафиксировано.

АвтоВАЗ: дилеры Lada стали вести более взвешенную ценовую политику
© ТАСС

"Нет, пока никого на этом не поймали. По крайней мере, массово дилеры сейчас ведут более взвешенную политику. Они стали относиться к ценовой политике внимательнее", - отметил он.

Громак также добавил, что компания продолжает контролировать цены дилеров.

"Есть тайные покупатели, которые ходят и сверяются, и выездные проверки. Мы продолжаем над этим работать", - отметил он.

Напомним, охоту на недобросовестных продавцов завод начал еще в июне, когда в продаже появилась новая Lada Vesta, и в условиях ажиотажного спроса дилеры стали накручивать на нее цены. Известны случаи, когда стоимость новинки в достаточно простой комплектации Comfort Plus превышала 2,1 миллиона при рекомендованной розничной цене менее 1,3 млн рублей.

В результате АвтоВАЗом были инициированы жесткие служебные проверки всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики. В частности, в накрутке цен были уличены три дилерских центра в Москве, которым была приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.

В случае выявления систематических нарушений дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, АвтоВАЗ грозит применять по отношению к таким дилерам штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или даже разрыв дилерского соглашения.