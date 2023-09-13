АвтоВАЗ: дилеры Lada стали вести более взвешенную ценовую политику

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак рассказал агентству РИА Новости, что официальные дилеры компании стали вести более взвешенную ценовую политику по Lada, новых случаев завышения цен не зафиксировано.

"Нет, пока никого на этом не поймали. По крайней мере, массово дилеры сейчас ведут более взвешенную политику. Они стали относиться к ценовой политике внимательнее", - отметил он.

Громак также добавил, что компания продолжает контролировать цены дилеров.

"Есть тайные покупатели, которые ходят и сверяются, и выездные проверки. Мы продолжаем над этим работать", - отметил он.

Напомним, охоту на недобросовестных продавцов завод начал еще в июне, когда в продаже появилась новая Lada Vesta, и в условиях ажиотажного спроса дилеры стали накручивать на нее цены. Известны случаи, когда стоимость новинки в достаточно простой комплектации Comfort Plus превышала 2,1 миллиона при рекомендованной розничной цене менее 1,3 млн рублей.

В результате АвтоВАЗом были инициированы жесткие служебные проверки всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики. В частности, в накрутке цен были уличены три дилерских центра в Москве, которым была приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.