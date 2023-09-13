В Европе призвали усилить контроль над машинами россиян

Таможенным органам стран Евросоюза следует "уделять особое внимание" въезжающим на территорию сообщества автомобилям с российской регистрацией, так как они относятся к категории часто используемых при обходе санкций товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный документ Еврокомиссии (ЕК), в котором указаны такие рекомендации.

"Автотранспортные средства относятся к категории товаров, подверженных обходу, поэтому национальные компетентные органы должны уделять им особое внимание. При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим", — отметили в Еврокомиссии.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

12 сентября Yle сообщил, что Финляндия не запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.