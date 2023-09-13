До России добрался кроссовер Roewe RX9

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Roewe RX9. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 6 000 000 рублей.

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Габаритные размеры модели равны 4983 х 1967 х 1786 мм при колесной базе 2915 мм. Кроссовер получил массивную решетку радиатора, зауженные фары и скрытые дверные ручки.

Внутри - три раздельных дисплея, их суммарную диагональ - 47 дюймов. Узкие дефлекторы вентиляции замаскированы под центральным экраном.

Под капотом - двухлитровая турбочетверка (242 л.с. и 392 Нм) в паре с девятиступенчатым "автоматом". Привод - полный. К нам привезли семиместный вариант.

Среди опций можно выделить панорамный люк в крыше, подогрев сидений первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный "круиз", системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга "слепых" зон, адаптивная головная оптика и штатный видеорегистратор.