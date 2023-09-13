«Ниву» Жириновского продают за 5 миллионов рублей

В Москве за пять миллионов рублей продают Lada Niva 2014 года, принадлежавшую Владимиру Жириновскому. Подтверждением тому, что внедорожником действительно владел знаменитый политик, служит опубликованная фотография СТС, где в графе адрес регистрации хозяина автомобиля указана улица Нежинская, на которой проживал бывший глава ЛДПР. При этом «Нива» ничем не отличается от серийных автомобилей, сошедших с конвейера.

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Темно-зеленая Lada Niva сохранилась в отличном состоянии. На отполированном кузове внедорожника отсутствуют какие-либо дефекты. В салоне машины так же отсутствуют следы эксплуатации. В движение внедорожник приводит стандартный 1,7-литровый мотор, который работает в паре с механической трансмиссией. С момента производства Lada Niva проехала всего 50 тысяч километров.

За машину знаменитого политика просят пять миллионов рублей. При этом практически сразу после публикации объявление пропало со страницы популярного классифайда. Не исключено, что «Нива», принадлежавшая Жириновскому, уже нашла нового владельца.