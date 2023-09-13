Эстония ввела запрет на въезд авто с российскими номерами

«Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам... Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — цитирует портал ERR главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.