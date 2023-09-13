Эстония ввела запрет на въезд авто с российскими номерами

Эстония запретила въезд на территорию страны на авто с российскими номерами
Власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.
Таким образом Эстония выполняет рекомендации о Еврокомиссии о применении санкций.
«Цель санкций против России одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам... Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», — цитирует портал ERR главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.
Отмечается, что запрет на въезд на авто с российскими номерами действует вне зависимости от того, на каком основании владелец пребывает в Эстонии.
Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.