Scania показала грузовик, который питается от солнца

По сообщению SPEEDME.RU, компания Scania совместно с Уппсальским университетом и несколькими другими компаниями протестировала гибридный полуприцеп, который частично питается от солнца. Цель проекта направлена на то, чтобы увидеть, насколько солнечная энергия сможет снизить эксплуатационные расходы, а также выбросы.

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По оценкам специалистов солнечные панели обеспечивают до 5 000 км без эмиссионного диапазона в Швеции ежегодно. В более солнечном климате, таком как Испания, это расстояние потенциально может удвоиться до 10 000 км.