Scania показала грузовик, который питается от солнца

Scania показала грузовик с запасом хода до 10 тыс км
По сообщению SPEEDME.RU, компания Scania совместно с Уппсальским университетом и несколькими другими компаниями протестировала гибридный полуприцеп, который частично питается от солнца. Цель проекта направлена на то, чтобы увидеть, насколько солнечная энергия сможет снизить эксплуатационные расходы, а также выбросы.
По оценкам специалистов солнечные панели обеспечивают до 5 000 км без эмиссионного диапазона в Швеции ежегодно. В более солнечном климате, таком как Испания, это расстояние потенциально может удвоиться до 10 000 км.
Стас Крупения, представитель компании Scania, сообщил, что солнечные панели как природный источник энергии смогут значительно снизить выбросы в транспортном секторе. По его мнению, очень почетно быть разработчиками грузовиков следующего поколения.