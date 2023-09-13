Эстония запретила въезд авто с российскими номерами
Эстония запретила въезд транспортным средствам с российскими номерами с 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
В министерстве подчеркнули, что таким образом Таллин выполняет опубликованные Европейской комиссией новые рекомендации по исполнению санкций. Запрет вступает в силу с 10:00 по местному времени (совпадает с мск).
Напомним, что на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.
В ЕК подчеркивали, что страны Евросоюза при введении ограничений должны руководствоваться здравым смыслом. Там призвали не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые не относятся к предметам роскоши.
12 сентября Латвия запретила въезд авто с российскими номерами, в том числе и через белорусскую границу. Таможенное управление страны подчеркивало, что если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Белоруссию, то у них конфискуют транспортное средство.