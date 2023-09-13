Эстония запретила въезд авто с российскими номерами

Эстония запретила въезд транспортным средствам с российскими номерами с 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

В министерстве подчеркнули, что таким образом Таллин выполняет опубликованные Европейской комиссией новые рекомендации по исполнению санкций. Запрет вступает в силу с 10:00 по местному времени (совпадает с мск).

Напомним, что на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.

В ЕК подчеркивали, что страны Евросоюза при введении ограничений должны руководствоваться здравым смыслом. Там призвали не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые не относятся к предметам роскоши.