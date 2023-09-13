Путин показал Ким Чен Ыну Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын увидел российский автомобиль Aurus – его показал северокорейскому руководителю президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава РФ уже несколько лет ездит на лимузине Aurus. Он не раз демонстрировал машину иностранным коллегам. Она заинтересовывала некоторых из них.

Ким Чен Ын успел осмотреть автомобиль снаружи и посидеть внутри. Рядом с ним на заднем сиденье сел Владимир Путин. Через некоторое время они продолжили беседу на улице.

Днем во вторник, 12 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.