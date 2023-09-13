В России утверждены правила расчета цен на платных парковках

Министерство транспорта РФ утвердило методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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В документе подчеркивается, что в расчетах начального размера платы рекомендуется учитывать размер среднедушевого дохода в субъекте РФ, а также социологические данные о готовности граждан платить за пользование парковками. Если данные соцопросов отсутствуют, при расчете стоимости применяется формула, в которой учитывается в том числе стоимость проезда общественным транспортом.

Повышать плату за парковку Минтранс рекомендует, если машиноместа заполняются на 85% и более. Понижающие коэффициенты предлагается использовать у метро и пересадочных узлов, чтобы побудить автовладельцев пересаживаться на общественный транспорт.