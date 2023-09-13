Круче некуда: новые топ-версии быстрых машин

«Гонка вооружений» в автопроме продолжается. Пожалуй, каждый производитель хочет, чтобы его творения опережали конкурентов в мощности, динамике и максимальной скорости. Чем престижнее марка, тем более заметным оказывается это стремление. Даже если машина уже поражает своими характеристиками, эти показатели всегда можно сделать ещё более впечатляющими. Только за нынешний год особо мощные исполнения появились сразу у нескольких изначально крутых моделей: среди них — быстрый кроссовер, «заряженные» спорткары, солидные внедорожники и представительский седан.