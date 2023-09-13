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Круче некуда: новые топ-версии быстрых машин

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Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Немецкая фирма представила мощнейший Cayenne в истории 
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Отдача гибридной установки на основе четырёхлитровой «битурбовосьмёрки» составляет 739 лошадиных сил и 950 Нм. Разгон до «сотни» занимает 3,7 секунды, но с пакетом GT это время сокращается до 3,6 секунды 
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Набор GT доступен лишь для Coupe. В комплект вошли специальные настройки электронных систем, уменьшенный на 10 миллиметров клиренс, отрицательный развал и более широкие покрышки спереди 
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Ford Mustang GTD. Дебютировал мощнейший дорожный Mustang. Это омологированный вариант болида с обозначением GT3, созданного для «24 часов Ле-Мана» 
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Точная отдача 5,2-литрового наддувного V8 не раскрыта. Однако производитель обещает, что мотор выдаст минимум 800 лошадиных сил и сможет крутиться до 7500 оборотов в минуту 
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Размещённая сзади восьмиступенчатая коробка помогла добиться идеальной развесовки. Минимальная цена новинки — 300 тысяч долларов 
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Nissan Z Nismo. Модель получила «заряженную» версию от спортивного подразделения компании 
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Трёхлитровая «турбошестёрка» стала мощнее на 20 лошадиных сил: отдача достигла 420 л. с. Штатный девятиступенчатый «автомат» перенастроен: добавлен режим Sport+ для трека 
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Динамика не раскрыта, но стандартный автомобиль с «механикой» разгоняется до ста за 4,5 секунды и набирает 303 километра в час 
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Mercedes-AMG S 63 E Performance. Мощнейший S-класс оценили на родине минимум в 208 тысяч евро 
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Гибридная установка на основе четырёхлитрового V8 выдаёт 802 лошадиные силы и 1430 Нм, разгон до ста требует 3,3 секунды, а максимальная скорость с набором AMG Driver's достигает 290 километров в час 
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Приветственное исполнение Edition 1 получило окраску alpine grey, особую отделку интерьера наппой и красные суппорты тормозов 
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Range Rover Sport SV. Новинка оказалась флагманом гаммы модели. 4,4-литровый наддувный V8 с 48-вольтовой системой выдаёт до 635 лошадиных сил и 750 Нм 
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Набор «сотни» требует 3,8 секунды, а максималка достигает 290 километров в час. По умолчанию предусмотрены поворотный механизм задних колёс, активный дифференциал и векторизация тяги при помощи тормозов 
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За доплату предложены углерод-керамические тормоза с восьмипоршневыми суппортами и 23-дюймовые колёсные диски из углепластика. В первый год выпуска машина будет доступна лишь избранным покупателям и исключительно по особым приглашениям 
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Range Rover SV P615. «Обычный» Range Rover тоже стал мощнее: электрификация впервые затронула 4,4-литровый V8 
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Топ-версия мотора, предложенная лишь в максимальной комплектации SV, выдаёт 615 лошадиных сил и 750 Нм 
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Набор «сотни» занимает 4,5 секунды, максимальная скорость составляет 261 километр в час 
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    «Гонка вооружений» в автопроме продолжается. Пожалуй, каждый производитель хочет, чтобы его творения опережали конкурентов в мощности, динамике и максимальной скорости. Чем престижнее марка, тем более заметным оказывается это стремление. Даже если машина уже поражает своими характеристиками, эти показатели всегда можно сделать ещё более впечатляющими. Только за нынешний год особо мощные исполнения появились сразу у нескольких изначально крутых моделей: среди них — быстрый кроссовер, «заряженные» спорткары, солидные внедорожники и представительский седан.

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