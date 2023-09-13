Кроссовер Chery eQ7 вышел на рынок Китая

Китайская компания Chery начала продажи нового электрического кроссовера eQ7 на домашнем рынке. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены на автомобиль начинаются от 143 000 юаней (1,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Chery eQ7 стал первым автомобилем бренда, построенным на новой алюминиевой платформе. Длина кроссовера составляет 4675 мм. Колесная база — 2830 мм. Новинка доступна в пяти цветах кузова: зеленом, синем, черном, белом и сером. В комплектацию входят обогрев рулевого колеса, система контроля усталости водителя, функция дистанционного запуска двигателя, передние сиденья с подогревом и вентиляцией.