Hyundai вывел на тесты обновленную дизельную Creta

Обновленная Hyundai Creta стала жертвой фотошпионов. Кроссовер, который продается на рынке Индии в его нынешнем виде с 2020 года, готовится к плановому обновлению — в настоящее время Hyundai испытывает новую версию модели в Южной Корее. Ожидается, что индийский вариант Creta заметно преобразится и унаследует черты «старших» Tucson и Palisade. Новинка поступит в продажу в начале 2024 года и будет доступна в трех модификациях, включая дизельную. Последняя как раз и попала в объективы шпионских камер.

© AutoCar India

Снимки тестового прототипа дизельной Creta для Индии публикует местный Autocar. Журналисты обратили внимание на наклейку на одном из крыльев автомобиля: там упоминается внутризаводское обозначение модели SU2i. SU — это кодовое название Креты, а «i» указывает на то, что шпионы сфотографировали вариант для индийского рынка.

AutoCar India

AutoCar India

С рестайлингом Сreta обзаведется комплексом вспомогательных систем ADAS, которые ранее получил и соплатформенный Seltos, камеры кругового обзора, задние фонари нового дизайна и другую бамперную группу. Индийские журналисты прочат кроссоверу три мотора на выбор: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 лошадиных сил, дизель того же объема, развивающий те же 115 сил, а также бензиновый турбомотор 1.5 на 160 сил, который знаком по все тому же Seltos.