Марка Evolute представила новую модель для рынка России

Компания "Моторинвест", владеющая маркой Evolute и являющаяся официальным дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, представила пятую модель полностью электрический минивэн Evolute i-Van.

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Длина автомобиля составляет 5135 мм, размер колёсной базы - 3000мм. Конфигурация салона представлена формулой "2+2+3" с раздельными креслами на втором ряду.

В движение i-Van приводится 122-сильным электромотором на задней оси. Пиковый крутящий момент равен 300 Нм. Ёмкость аккумулятора - 67,5 кВт•ч, который, согласно заявлению компании, обеспечивает запас хода до 400 км. От обычной сети полностью зарядить аккумулятор можно за 15 часов, в режиме быстрой зарядки восполнение энергии с 30 до 80% займёт 37 минут.

Для Evolute i-Van заявлен следующий список оборудования: кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом, парктроник, камера заднего вида и функция предупреждения пешеходов о приближении электромобиля, кресло водителя с шестью регулировками (у пассажирского - четыре), мультимедиа с сенсорным дисплеем 10 дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, три USB-порта, приборная панель с экраном 3,5 дюйма.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

Ранее управляющий партнер "Моторинвест" Андрей Резников говорил, что старт продаж запланирован на третий квартал, то есть модель может появиться у дилеров до конца текущего месяца. Цена на новинку будет объявлена ближе к моменту её выхода на рынок.