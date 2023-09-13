Наплыв дешевых электромобилей из Китая в Европе побудил ЕК начать расследование
Европейской комиссией инициировано антисубсидийное расследование в отношении электромобилей из КНР. Как пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента, эти машины «деформируют» рынок Европы, передает агентство «Прайм».
По ее словам, «деформация происходит» в связи с низкими ценами, которые обусловлены большими правительственными субсидиями. Глава ЕК указала на крупный наплыв дешевых электромобилей из Китая.
Сегодня она выступает с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе.
Ранее на китайском рынке представили чисто электрический седан Exeed Sterra ES. Модель является первым электромобилем компании.
В конце августа стартуют предварительные продажи новинки. Покупатели начнут получать свои машину уже в четвертом квартале текущего года, говорится в публикации.