Европейской комиссией инициировано антисубсидийное расследование в отношении электромобилей из КНР. Как пояснила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента, эти машины «деформируют» рынок Европы, передает агентство «Прайм».

По ее словам, «деформация происходит» в связи с низкими ценами, которые обусловлены большими правительственными субсидиями. Глава ЕК указала на крупный наплыв дешевых электромобилей из Китая.

Сегодня она выступает с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе.

Ранее на китайском рынке представили чисто электрический седан Exeed Sterra ES. Модель является первым электромобилем компании.