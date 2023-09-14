Китай предостерег ЕС от блокировки доступа на авторынок Европы

Власти Китая предупредили Европейскую комиссию (ЕК), что расследование в отношении китайских электромобилей может навредить отношениям сторон. Об этом сообщает Reuters.

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В среду Еврокомиссия начала расследование дела о занижении цен на электромобили из КНР. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен завила, что глобальные рынки сегодня заполнены дешевыми китайскими электромобилями. При этом цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на рынках, в том числе и на европейском, а это неприемлемо.

В июне 2023 года стало известно, что доля рынка электромобилей в Европе выросла до 15,1%, этот показатель впервые превысил долю дизельных автомобилей.