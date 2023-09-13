Ford, BMW и Honda создадут новую совместную компанию

Ford, BMW и Honda создадут совместную компанию ChargeScape. Ее задача — разработка единой системы зарядки, которая позволит связать электросети, автопроизводителей и хозяев электрокаров в США и Канаде. Отмечается, что ChargeScape принесет пользу всем им: автовладельцы смогут получать финансовую выгоду, заряжая машины в определенное время, а также «сбрасывая» энергию в сети в периоды пиковой нагрузки.

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Владельцы электромобилей смогут с помощью ChargeScape пополнять энергию в самые выгодные часы, пользуясь гибкими и управляемыми графиками. Для планирования зарядки компания планирует использовать телематику автопроизводителей.

Что касается «лишней» энергии, то ей можно будет делиться: такой вариант будет доступен для машин с функцией питания сети от аккумулятора «автомобиль-сеть» или V2G (vehicle-to-grid).

Свой вклад в более экологичное будущее ChargeScape внесет и другими способами — использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечный свет. Благодаря единой платформе будут снижены затраты на маркетинг, а у автопроизводителей будет общий прямой канал связи с владельцами электромобилей.

Когда система будет доступна, пока неизвестно, но отмечается, что в будущем к ней смогут присоединиться и другие автобренды.