Европейцы будут конфисковывать любые автомобили россиян на своих границах

Европейская комиссия разрешила таможенникам конфисковывать все машины россиян. Организация внесла корректировки в порядок ввоза из России предметов собственности. Нашим соотечественникам разрешили въезжать в Европу с личными вещами, если их ввозят не с целью последующей продажи. При этом машины на границах будут отбирать в первую очередь. Помимо пассажирских автомобилей, санкционная политика распространятся на множество видов техники, включая снегоходы.

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После обновления Европейская комиссия предоставила таможенным службам право самостоятельно принимать решения о конфискации личных вещей россиян. При этом пограничникам рекомендовали разумно относиться к пересекающим границы жителям России. В частности, в новой редакции правил предложили не изымать одежду и предметы гигиены, если понятно, что россияне будут использовать эти вещи в личных целях, а не для продажи.

Таможенникам рекомендовали обратить особое внимание на запрет ввоза россиянами автомобилей. Согласно поправкам, не имеет никакого значения собираются ли жители России использовать машины для личного или коммерческого пользования. Под запрет попали все моторные транспортные средства, включая снегоходы и гольф-кары. Выявлять российские транспортные средства будут по регистрационным номерам и документам.