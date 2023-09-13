Nissan Caravan отметит полувековой юбилей лимитированной спецверсией

Новое исполнение, как водится, отличилось декором. Техника стандартная: микроавтобус доступен с младшим ниссановским бензиновым мотором или дизелем от Mitsubishi.

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В этом году Nissan Caravan празднует 50-летие, и в честь такого события японцы решили выпустить особую версию, которая получила незатейливое название 50th Anniversary. Напомним, модель актуального, пятого по счету поколения в строю с 2012 года, рестайлинг она пережила в 2021-м, и тогда же нынешний микроавтобус избавился от приставки NV350.

Nissan Caravan первого поколения (серия E20) из 1973 года

Юбилейное исполнение получил «короткий» Caravan с плоской крышей. Длина такого автомобиля равна 4695 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1990 мм, расстояние между осями – 2555 мм. В гамме модели еще есть варианты длиной 5080 или 5230 мм с колесной базой в 2940 мм (у самого крупного Каравана ширина составляет 1880 мм). Внешняя особенность Nissan Caravan 50th Anniversary – черный декор, в этом цвете выполнены окантовка радиаторной решетки, корпуса зеркал, ручки, направляющие сдвижных дверей и вставка над задним номерным знаком. Ну и еще на кузове имеются значки с названием спецверсии.

В салоне – вышивка 50th Anniversary на подголовниках кресел. Новый вариант сделан на базе богатой комплектации Grand Premium GX, так что в списке оборудования значатся штатный видеорегистратор, мультимедийная система и камеры кругового обзора.

Caravan 50th Anniversary предложен с ниссановским бензиновым атмосферником QR20DE 2.0 (130 л.с.) и дизелем Mitsubishi 4N16 2.4 (132 л.с.; собственные дизели компания Nissan на микроавтобус больше не ставит), оба двигателя сочетаются с семиступенчатым автоматом. Привод задний или полный. К слову, стандартному Каравану еще положен старший бензиновый мотор – QR25DE 2.5 (147 л.с.).

Nissan Caravan 50th Anniversary