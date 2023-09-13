Больше Tiggo 9: Chery готовит к выпуску новый кроссовер
В Китае сфотографировали прототип новой модели Chery - большого кроссовера, который займёт место над выпущенным в этом году Tiggo 9.
На данный момент известно, что самый большой кроссовер Chery разрабатывается на платформе T2X и обозначается как T28. Эта же архитектура лежит в основе Exeed RX и Tiggo 9, имеющего внутризаводской индекс T26. Длина колёсной базы у "девятки" составляет 2820 мм. И именно межступичное расстояние может стать объектом для изменений, потому что, судя по фото, длина заднего свеса у прототипа не больше, чем у Tiggo 9.
Новинка получит версию с бензиновым мотором и с гибридной трансмиссией C-DM, обещанной в том числе и для Chery Tiggo 9. Последний в режиме без выхлопов может проехать до 165 км, суммарный запас хода равен 1400 км.
Серийное производство самого большого кроссовера Chery планируют начать в апреле 2024 года. Не исключено, что новинка доберётся до нашего рынка под брендом Jaecoo, как это случилось с Tiggo 9. С другой стороны, в России планируют представить и "девятку", но позже запланированного.