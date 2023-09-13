Hyundai и Kia отказываются признать вину в массовых угонах автомобилей

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, корейские компании Hyundai и Kia накануне обратились к американскому суду с просьбой отклонить иски. Они касаются отсутствия противоугонных технологий в их продукции.

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Стоит напомнить, что иски подали после тысяч краж автомобилей Hyundai и Kia в США. Как оказалось, угнать их было очень просто с помощью способа, распространенного в соцсетях.