Hyundai и Kia отказываются признать вину в массовых угонах автомобилей

Hyundai и Kia просят суд США отклонить иски городов из-за угонов автомобилей
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, корейские компании Hyundai и Kia накануне обратились к американскому суду с просьбой отклонить иски. Они касаются отсутствия противоугонных технологий в их продукции.
Стоит напомнить, что иски подали после тысяч краж автомобилей Hyundai и Kia в США. Как оказалось, угнать их было очень просто с помощью способа, распространенного в соцсетях.
Автопроизводители считают, что их не должны привлекать к ответственности за кражи, в которых виноват криминальный феномен в социальных сетях. Помимо того, бренды заявили, что вскоре выпустят обновление ПО для сокращения количества краж.