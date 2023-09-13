Geely намекнула на новую модель для России

Компания Geely в своем Telegram-канале спросила у россиян, какую новую модель бренда они хотели бы видеть в РФ больше всего. Пока с небольшим перевесом побеждает Coolray, на втором месте - Atlas, на третьем - Preface. При этом вместе с опросом был опубликован тизер нового "Кулрея".