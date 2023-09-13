Geely намекнула на новую модель для России
Компания Geely в своем Telegram-канале спросила у россиян, какую новую модель бренда они хотели бы видеть в РФ больше всего. Пока с небольшим перевесом побеждает Coolray, на втором месте - Atlas, на третьем - Preface. При этом вместе с опросом был опубликован тизер нового "Кулрея".
Напомним, ранее дилеры рассказали "РГ", что в автосалонах до конца года появятся новые Coolray и седаны Emgrand.
"В конце октября планируется поступление нового Geely Coolray. Еще одна новинка данного бренда - долгожданный седан Emgrand - прибудет в наш дилерский центр ориентировочно в ноябре-декабре", - отметил директор по продажам "Авилон Geely" Максим Васильев.
Напомним, модельный ряд Geely в России состоит из Coolray первого поколения (от 2 304 900 рублей), Atlas Pro (от 2 618 990 рублей), Tugella (от 3 934 900 рублей) и Monjaro (от 4 664 900 рублей).