Седан eπ и "кроха" Nammi 01: Dongfeng показал две новинки

В каталоге Министерства промышленности Китая пополнение: опубликованы фотографии и некоторые характеристики двух новинок Dongfeng.

© www.autohome.com.cn

Одна из них - электрический седан (или лифтбек - тут уж, как объяснять) под неблагозвучным для уха россиянина суббрендом eπ.

Ранее "РГ" писала, что в семейство войдёт шестиместный вседорожник S59. Седан eπ имеет кузов длиной 4880 мм, ширина автомобиля составляет 1895 мм, высота - 1460 мм. Размер колёсной базы - 2915 мм. Известно, что новинка может быть оснащены электромоторами мощностью 218 и 272 л.с., ёмкость литий-железо-фосфатного аккумулятора неизвестна.

www.autohome.com.cn

В декабре на рынок выйдет компактный хэтчбек Dongfeng Nano/Nammi 01, дебютировавший в конце августа. Длина Nano 01 - чуть больше четырёх метров, размер колёсной базы составляет 2660 мм (для сравнения, у Lada Vesta - 2635 мм).

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

На премьере был заявлен 163-сильный электромотор на задней оси, но в сертификационных документах указан 95-сильный двигатель. Аккумулятор - литий-железо-фосфатный, ёмкость не указана, но ранее сообщалось о нескольких вариантах, способных обеспечить запас хода до 400 км.