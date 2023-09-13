Исследование: каждый четвертый водитель попадал в ДТП с участием СИМ

Каждый четвертый автомобилист попадал в аварийную ситуацию с водителями, которые передвигались на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), показало исследование компании «Росгосстрах» и ГК АВТОDOM. С его результатами ознакомилась радиостанция «Говорит Москва», в нем приняли участие 1,5 тыс. автомобилистов в России старше 18 лет.

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Согласно исследованию, 13% респондентов попадали в ДТП с участием электросамокатов, 11% — велосипедов (в том числе электро), 3% — с другими СИМ. По словам опрошенных, в 91% случаев виноват был водитель СИМ.

Опрос также показал, что 61% автомобилистов негативно относятся к водителям велосипедов, самокатов на дороге. Чуть больше, 66% респондентов считают электросамокат самым проблемным транспортом на дороге. При этом самыми непредсказуемыми водителями СИМ считаются дети и подростки (47%), а также курьеры (36%).

Каждый четвертый автомобилист ответил, что нейтрально относится к СИМ на дороге, 14% — положительно, потому что они сами активно пользуются таким транспортом.

В конце августа опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru показал, что большинство жителей Москвы и Петербурга высказались за запрет сервисов аренды электросамокатов.