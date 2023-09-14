Jeep обновил пикап Gladiator

Дилеры бренда на американском рынке уже принимают заказы на посвежевший пикап, однако цены новинки будут обнародованы позже.

© Jeep

Jeep Gladiator представляет собой среднеразмерный пикап, который считается непрямым наследником грузовичка Comanche (его производство было прекращено в 1992 году). Гладиатор же вышел на рынок значительно позже – весной 2019-го. Пикап Jeep базируется на той же платформе, которая лежит в основе рамного внедорожника Wrangler JL четвёртого поколения, вставшего на конвейер в 2018 году.

На фото: обновлённый пикап Jeep Gladiator Mojave X

Напомним, презентация посвежевшего Jeep Wrangler прошла ещё в апреле текущего года. А к дебюту посвежевшего пикапа Gladiator производитель готовил поклонников модели с помощью тизеров (изображение было опубликовано несколько дней назад). Теперь новинка полностью рассекречена, презентация прошла в рамках автосалона в Детройте. Как и ожидалось, обновление прошло по аналогии с соплатформенным рамным внедорожником.

Наиболее заметным изменением во внешности грузовика стала иная решётка радиатора, которая теперь стала менее высокой. Её рисунок выполнен в виде семи узких прорезей, при этом в Jeep утверждают, что новых вариант охлаждает лучше. У большинства версий посвежевшего пикапа «гриль» имеет чёрные планки с серыми рамками и окантовку в цвет кузова, но у варианта Willys и прорези, и рамки чёрного цвета.

На фото: обновлённый пикап Jeep Gladiator Rubicon X

Кроме того, Gladiator оснастили антенной, интегрированной в рамку лобового стекла: она пришла на смену прежнему торчащему «штырю». Также посвежевший пикап обзавёлся новыми оригинальными колёсными дисками, которые можно обуть во внедорожные шины размером 32 и 33 дюйма. Ещё грузовик в рамках обновления обзавёлся расширенной цветовой палитрой для окраса кузова.

Интерьер пикапа такой же, как у актуального внедорожника Wrangler. Переднюю панель Gladiator освежили за счёт пересмотренного щитка приборов, а также тачскрина диагональю 12,3 дюйма, принадлежащего новой информационно-развлекательной системы Uconnect 5. Ещё у модели круглые воздуховоды были заменены на узкие прямоугольные, расположенные под мультимедийным дисплеем.

Грузовику теперь доступны передние сиденья с электроприводом, которые могут регулироваться в двенадцати положениях. Ещё обновлённый Jeep Gladiator снабдили шторками безопасности, причём как в первом, так и во втором ряду сидений. Помимо этого, пикап теперь лучше защищён в случае боковых ударов за счёт ряда изменений в конструкции.

На фото: интерьер обновлённого пикапа Jeep Gladiator Rubicon X

Как и родственный Wrangler, Гладиатор в ходе обновления тоже лишили 3,0-литрового дизеля V6. Теперь пикап оснащается только бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра. Отдача этого двигателя составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. В пару предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый автомат.