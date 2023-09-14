Stellantis намерен снизить на 50% вес аккумуляторов для электрокаров

Stellantis хочет снизить вес своих аккумуляторов для электромобилей на 50% до конца десятилетия. В настоящее время конгломерат считает, что аккумуляторные блоки слишком тяжелы, и стремится снизить вес за счет передовых аккумуляторных технологий и более эффективной упаковки элементов.

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Ключевым шагом Stellantis стала инвестиция в компанию Lyten, расположенную в Силиконовой долине. Компания разрабатывает более легкие литий-серные батареи, которые не только уменьшают вес, но и используют меньше экзотических материалов, чем традиционные литий-ионные батареи. Stellantis также изучает потенциал натрий-ионных батарей, которые уже разрабатываются CATL и другими компаниями и могут быть намного дешевле традиционных аккумуляторов.

Во время недавнего интервью Autocar на открытии центра аккумуляторных технологий Mirafiori в Турине, Италия, руководитель отдела инженерных разработок и технологий Stellantis Нед Курик отметил, что нынешние аккумуляторы просто слишком тяжелы.

Stellantis уже потратила 40 млн евро на развитие своего нового центра аккумуляторных технологий. Он может одновременно тестировать до 47 аккумуляторных блоков в 32 доступных климатических испытательных камерах. В конечном итоге этот сайт будет служить местом разработки и тестирования элементов и программного обеспечения, которые будут использоваться электромобилями таких производителей, как Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot и Opel/Vauxhall.

Автогигант также заключил партнерские отношения с Национальным центром научных исследований во Франции, а также с Saft, компанией TotalEnergies, занимающейся решениями в области аккумуляторов, для создания аккумуляторного блока, объединяющенго функции инвертора и зарядного устройства внутри модуля, сообщает InsideEVs.