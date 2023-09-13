На дорогах появятся мобильные машины-ловушки

Тюменская область готова перенять опыт Свердловской и Новосибирской областей и направить на дороги спецтранспорт, который будет фиксировать нарушения водителями ПДД. Ярко-зеленые автомобили будут выявлять нарушителей в потоке.

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На первоначальном этапе мобильные камеры будут отслеживать выезд на встречную полосу, превышение скорости, пересечение сплошной линии, движение по обочине или выделенной полосе. Получить штраф также можно будет за непропуск пешехода или непристегнутый ремень. В дальнейшем обещают, что комплекс сможет отследить и водителя, разговаривающего по телефону во время движения.