Выезд из Эстонии в РФ на авто без очереди подорожает почти в два раза

Стоимость внеочередного выезда из Эстонии в Россию для легковых автомобилей подорожает почти в два раза с 17 сентября. Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны прибалтийской республики, передает ТАСС.

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Бронирование конкретного временного отрезка для прохождения пограничного контроля для легковушек обойдется в €9 вместо €5, а для автобусов — €16 вместо €1. Для грузовых автомобилей стоимость останется прежней (€16). Бесплатный льготный поезд для рейсовых автобусов сохранится. В порядке общей очереди все водители смогут перечь границу бесплатно.

Как отметили в эстонской погранохране, они понимают, что повышение цены вызовет недовольство среди пересекающих границу. Однако предприятия, обслуживающие зоны ожидания, «не могут долгое время предоставлять убыточную услугу», говорится в сообщении.

10 сентября Европейский союз опубликовал документ, который рекомендует членам ЕС запретить россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.