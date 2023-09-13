Редкий заднемоторный седан Tatra продают за 100 тысяч евро

В Чехии продают редкий люксовый седан Tatra 613 Electroniс. Он был первым серийным чешским автомобилем с полноценным бортовым компьютером. Часть опций для машины заимствовали у Cadillac Fleetwood DeVille, а в движение её приводил двигатель V8 3.5, сопряженный с четырехступенчатой «механикой». Тираж четырехдверки составил всего 17 экземпляров.

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Заднемоторный седан Tatra 613 выпускали с 1974 по 1996 год. Модель позиционировалась как премиальная. Ездили на ней в основном госслужащие и топ-менеджеры крупных компаний, хотя небольшое число машин также числилось за экстренными службами. У «Татры» 613 было несколько модификаций. Версия 613-4 Electroniс, созданная на базе удлиненной Mi-Long, относится к числу самых редких. Таких автомобилей построили всего 17, и в своё время они стоили дороже Audi 80 или Mercedes-Benz C-Class.

Classic Cars Bohemia

Фишкой 613-4 Electroniс был полноценный бортовой компьютер, который не только показывал нужную информацию, но и озвучивал её голосом. Оснащение включало боковые зеркала с электроприводом и автоматическим затемнением (эту функцию Tatra заимствовала у Cadillac Fleetwood DeVille), кондиционер, подогрев сидений и люк. Кресла обивали текстилем либо, по настоятельной просьбе клиента, кожей. Дополнительно седан предлагали оборудовать холодильником, мобильным телефоном, телевизором и радиоприемником Blaupunkt Frankfurt RCM 82 с CD-плеером.

Classic Cars Bohemia

Classic Cars Bohemia

В движение 613-4 Electroniс приводил двигатель V8 3.5 с воздушным охлаждением и отдачей 200 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса шла через четырехступенчатую «механику». До первой «сотни» Tatra разгонялась за 10,8 секунды, а её паспортная «максималка» составляла 230 километров в час. Кстати, из 17 машин лишь четыре были зеленого цвета, как экземпляр на фотографиях. Они принадлежали Управлению по защите конкуренции Чехии, Министерству сельского хозяйства, Министерству охраны окружающей среды и само́й «Татре».

Classic Cars Bohemia

Classic Cars Bohemia

Classic Cars Bohemia