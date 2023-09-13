Эстония развернула первую машину с российскими номерами

Эстонская сторона развернула первый автомобиль с российскими номерами, следовавший через пограничный пункт «Нарва». Об этом со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) пишет ТАСС.

Ранее Еврокомиссия опубликовала пояснение, по которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены.

Видео дня

Сегодня с 10.00 по местному времени (совпадает с мск) Эстония запретила въезд транспортным средствам с российскими номерами. Власти страны подчеркнули, что таким образом Таллин выполняет опубликованные Европейской комиссией новые рекомендации по исполнению санкций.

По данным СЗТУ, эстонские таможенники уже начали исполнять запрет.

«Один автомобиль был отправлен эстонскими таможенниками обратно на российскую границу. Речь идет о гражданине России и Литвы, который направлялся в Эстонию на автомобиле с российскими номерами. Во ввозе личного транспорта на территорию страны ему было отказано», - пояснили пресс-службе.

При этом российские таможенники заявили, что продолжают работать в штатном режиме, несмотря на введенный Таллином запрет. Российская сторона не вводила ограничений на выезд автомобилей с регистрационными знаками РФ в сторону Эстонии, поэтому попасть с учетом рисков на эстонский пропускной пункт на машине возможно.

По словам и.о. начальника таможенного поста МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни Евгения Скорюкова, сотрудники разъясняют гражданам России, прибывшим на таможенный пост для проезда в страны Евросоюза, что нельзя с собой провозить личные вещи, перечисленные в XXI пакете санкций, пишет 47news.

А глава Ивангорода Виктор Карпенко отметил, что в первые часы действия запрета Эстонией он не наблюдал тотального отъезда автомобилей россиян от моста Дружбы, который и разделяет Ивангород и Нарву.

«Поймите, сейчас трафик-то на границе с Эстонией минимальный. (…) Наших границу пересекают единицы. Иногда за сутки, может, сотня машин будет, но это максимум. А вот сами эстонцы к нам за товарами и бензином ездить продолжают, мы-то зеркальных запретов не вводили», - пояснил Карпенко.