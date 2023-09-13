На эстонской границе развернули первый автомобиль с российскими номерами

Эстонские таможенники развернули на границе первый автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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«На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством РФ и Литовской Республики», — сказано в сообщении.

По словам самого водителя, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники уведомили его о запрете ввоза данной категории машин, затем он был направлен обратно на территорию России.

Въезд в Эстонию зарегистрированных в России автомобилей уже запрещен.

До этого стало известно, что Литва запретит въезд в страну автомобилей с российскими номерами даже из других стран ЕС.

10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.