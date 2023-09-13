"Соллерс" возобновил производство мотора V8 образца 1963 года

В октябре 2021 года Заволжский моторный завод, входящий в группу "Соллерс", остановил выпуск бензиновых и битопливных модификаций V8 - ЗМЗ-523 и ЗМЗ-524 соответственно. Однако двигатель снова стал востребованным, и в начале 2023-го было объявлено о возвращении V8 на конвейер ЗМЗ. Теперь гамма выпускаемых модификаций расширена.

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Теперь Заволжский моторный завод выпускает V8 с инжектором, пишет "Автоброкер Клуб" со ссылкой на Алексея Лазарева, замдиректора заволжского филиала УАЗа (управляющая компания ЗМЗ). Лазарев отметил, что производство электронного блока налажено в России. Инжекторный V8 имеет обозначение ЗМЗ-5245.10 и является битопливным: работает как на бензине, так и на сжиженном нефтяном газе.

Выпуск восьмицилиндрового двигателя ЗМЗ начал в 1963 году, к моменту прекращения производства осенью 2021 года тираж составлял более 6,5 млн единиц.