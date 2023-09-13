Chery показала новый кроссовер дешевле 2 миллионов рублей

Компания Chery представила в Китае новый электрокроссовер. Это сренеразмерный электрокар под названием eQ7 или Shuxiangjia, который позиционируется как семейный автомобиль. Как заверяет Chery, в его основу легла первая в Китае легкая платформа на основе алюминия. Есть шесть комплектаций, два варианта силовых установок и различные системы помощи водителю. Стоимость стартует с 143,9 тысячи юаней, что равно 1,92 миллиона рублей — на уровне российской цены Haval Jolion.

Chery eQ7 с зауженной оптикой внешне напоминает модели китайского Jetour — суббренда Chery который недавно появился в России. По размеру он схож с Skoda Kodiaq: длина достигает 4675 миллиметров, ширина — 1910 миллиметров, а высота — 1660 миллиметров при колесной базе 2830 миллиметров. На выбор предлагается пять цветов кузова: белый, черный, зеленый, синий и серый.

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

Chery

В салоне установлены цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы одинаковой диагональю 12,3 дюйма, заключенные под одно стекло. Мультируль — единственный носитель физических кнопок — уплощен снизу, как на других моделях Chery. Для салона предусмотрены два цветовых сочетания — черный + белый и черный + синий.

В оснащение вошли внешняя подсветка с 64 цветами, обогрев и вентиляция сидений, а также функция массажа и подставка для ног переднего пассажира. В «топе» кроссоверу положен набор электронных ассистентов второго уровня: адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выходе из полосы движения и о столкновении, помощь в удержании полосы движения, экстренное торможение и другие.