Дебютировал идеальный автомобиль для встречи с полицейскими

Как сообщает SPEEDME.RU, необычный автомобиль Driving While Black был представлен в преддверии выставки в Детройте. Не секрет, что компании разрабатывали модель специально, чтобы на дорогах обращали внимание только на него. Исходя из названия можно сделать вывод, что авто преследует цель развеять мифы полицейских по отношению к афроамериканцам.

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Концепция представлена в намеренно преувеличивающем видео, в котором освещаются различные функции, что очень похоже на обычную рекламу новой модели. Стоит отметить, что модель получила «технологии», которые не считаются нужными. Например, рулевое колесо, которое позволяет держать руки постоянно на виду, а также прозрачные двери, которые устраняют подозрения.