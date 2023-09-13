В Москве состоялась презентация кроссовера BAIC X55

Компания BAIC выводит на российский рынок среднеразмерный кроссовер X55 - модель представили сегодня в Москве. Выпуск автомобиля освоен на калининградском заводе "Автотор".

© Российская Газета

При внешних габаритах 4620х1886х1680 мм и колесной базе 2735 мм "китаец" чуть крупнее Toyota RAV4. Дорожный просвет составляет 160 мм (под нагрузкой). Углы въезда и съезда 19° и 26° соответственно.

Видео дня

В основе X55 лежит модульная платформа BMFA с поперечно расположенным мотором и внушительной долей высокопрочных сталей в силовой структуре несущего кузова. Под капотом разместился 188-сильный бензиновый турбомотор, агрегатированный с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Обе подвески независимые: спереди - на стойках "МакФерсон", сзади - многорычажка. Тормоза - дисковые на обеих осях.

У автомобиля непроходная внешность с зауженной светотехникой, выдвижными ручками дверей, широким крупноячеистым фронтальным воздухозаборником, защитными накладками в нижней части кузова и парящими задними стойками.

В салоне сведены к минимуму физические кнопки. Управление ключевыми бортовыми системами осуществляется через 14,6-дюймовый центральный тачскрин медиасистемы, занимающий практически всю центральную консоль. Перед водителем смонтирована цифровая приборка, также в виде горизонтально ориентированного 10,25-дюймового планшета. Сиденья выполнены на спортивный манер и имеют развитую боковую поддержку. Передние ковшеобразные кресла снабжены интегрированными подголовниками. Багажник отличается правильной формой, но небольшим объемом - всего 350 литров в угоду простору в салоне.

На разгон до "сотни" у новинки уходит 7,8 с. Средний расход топлива заявлен на отметке 7,2 л/100 км, при этом автомобиль можно заправлять бензином АИ-92.

Автомобиль по умолчанию предлагается с бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой, полностью светодиодной оптикой, камерой заднего вида, ассистентом парковки и двумя подушками безопасности. В топе доступны уже шесть "эйрбегов", система кругового обзора, электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике. Набор электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон.

Планируется, что в этом году BAIC привезет в Россию семь моделей. Все они постепенно должны встать на конвейер калининградского "Автотора". Также марка собирается активно развивать дилерскую сеть - до конца года откроется 80 шоу-румов.