Cadillac представил на автосалоне в Детройте обновленный седан CT5

Американский автопроизводитель Cadillac представил на автосалоне в Детройте обновленную версию седана CT5. Об этом сообщает motor1.com.

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Внешне рестайлинговый автомобиль можно отличить по новым фарам, черной решетке радиатора и бамперам измененной формы. В салоне на передней панели появился новый экран диагональю 33 дюймов. В список базового оборудования теперь входит система автоматического торможения перед препятствием.

Расширили и список оборудования, как стандартного, так и опционного. Большинство нововведений коснулось систем пассивной безопасности, в частности автоматическое торможение перед препятствием теперь входит в стандартное оснащение.